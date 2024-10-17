сегодня в 14:31

В Москве появится еще 12 станций метро до 2027 года

В рамках развития столичного метро планируется построить 28,4 км линий, 12 станций и 2 электродепо за ближайшие 3 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Развитие транспортной инфраструктуры входит в перечень Адресной инвестиционной программы. В рамках нее строительство объектов будет финансироваться из городского бюджета.

Так, возведут Рублево-Архангельскую ветку. Специалисты построят 8 станций на участке «Шелепиха» — «Ильинская». Кроме того, продолжится строительство 4 станции на участке «ЗИЛ» — «Новаторская» Троицкой линии.

Помимо этого, будет идти возведение Бирюлевской линии, станции «Достоевская» Кольцевой линии. Также достроят станцию «Гольяново» Арбатско-Покровской линии.

Ранее стало известно, что в 2025–2027 годах в Москве введут 259 км дорог. Кроме того, построят около 45 искусственных сооружений.