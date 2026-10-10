МВД объявило в розыск приемного правнука Леонида Брежнева

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Приемного правнука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антона Милаева МВД объявило во всероссийский розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства, сообщает ТАСС .

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Милаев родился в 1980 году в Москве. Он внук от первого брака циркача Евгения Милаева, который позднее стал первым мужем дочери генсека Галины Брежневой.

В 2025 году Милаев ушел на фронт сапером, однако в ноябре связь с ним была потеряна.

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