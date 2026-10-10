МВД объявило в розыск приемного правнука Леонида Брежнева
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Приемного правнука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антона Милаева МВД объявило во всероссийский розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства, сообщает ТАСС.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе.
О какой именно статье идет речь, не уточняется.
Милаев родился в 1980 году в Москве. Он внук от первого брака циркача Евгения Милаева, который позднее стал первым мужем дочери генсека Галины Брежневой.
В 2025 году Милаев ушел на фронт сапером, однако в ноябре связь с ним была потеряна.
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