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На подлете к Москве сбили 15 украинских дронов

Представители киевского режима 10 октября пытались атаковать российскую столицу с помощью 15 беспилотников. Дежурные средства ПВО успешно отразили атаку, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбиты 15 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

По данным Минобороны РФ, прошлой ночью противник пытался атаковать разные российские регионы с помощью 560 БПЛА. Дроны были сбиты в том числе над Московским регионом.

В связи с воздушной опасностью в Москве аэропорты временно заработали с ограничениями на полеты.

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