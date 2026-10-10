Повреждены дома: 6 жителей Ростовской области ранены после атаки БПЛА ВСУ

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В Ростовской области в результате ночной атаки БПЛА ВСУ пострадали шесть местных жителей. Двоим пострадавшим помощь оказали на месте, еще четверо были доставлены в стационар, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

После обработки травм двоих отпустили на амбулаторное лечение. Еще столько же остаются в больнице в состоянии средней тяжести. Одному из них потребовалось экстренное хирургическое вмешательство.

Всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и подавили на территории Ростовской области свыше 100 беспилотных летательных аппаратов.

В Ростове-на-Дону повреждения зафиксированы в нескольких частных и многоквартирных домах. В Батайске ущерб причинен незаселенной новостройке.

В Азове повреждены два судна. По предварительной информации, люди на бортах не пострадали. Кроме того, спасатели ликвидируют пожар на складах промышленных мощностей.

Движение составов по железнодорожному мосту уже полностью открыто. На местах падения обломков работают экстренные службы и муниципальные комиссии по оценке ущерба. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам.

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