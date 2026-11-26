В Подмосковье отработали более 500 обращений о ремонте кровель и водостоков

Коммунальные службы Подмосковья с начала ноября выполнили работы по более чем 500 обращениям жителей о ремонте кровель и водостоков многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители направляли заявки в Единую диспетчерскую службу Московской области. Наибольший объем работ выполнили в Шатуре — 46, Люберцах — порядка 40 и Пушкинском округе — около 30.

Сотрудники управляющих компаний локально заменили изношенные участки рулонного покрытия кровель, установили новые водоприемные воронки, заменили поврежденные сегменты водосточных труб и очистили желоба от мусора. Своевременный ремонт помогает избежать аварийных ситуаций.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что инспекторы регулярно проверяют состояние подъездов, чердаков, подвалов, кровель и фасадов. Нарушения фиксируют в региональной Единой диспетчерской службе и оперативно передают управляющим организациям. На устранение отводят от суток до семи дней. Подтверждение выполненных работ также размещают в единой системе.

Сообщить о необходимости текущего ремонта жители могут в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу. При бездействии управляющей компании следует обратиться в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.