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В 2025-2027 годах в Москве введут 259 километров дорог

Адресная инвестиционная программа Москвы согласована и утверждена. Согласно ей, в период с 2025 по 2027 год введут 259 километров дорог, сообщает в своем Telegram-канале мэр мегаполиса Сергей Собянин.

В адресной инвестиционной программе прописано, какие объекты будут возводить или ремонтировать за счет бюджета Москвы. Согласно ей, введут не только дороги, но и около 45 искусственных сооружений.

Будут завершены важные объекты. Планируют соединить южное направление Московского скоростного диаметра и трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Доделают мосты через Москву-реку в створе Берегового проезда с ремонтом расположенной рядом улично-дорожной сети от улицы Новозаводской до 3-й Магистральной, а также в створе улицы Мясищева.

Закончат Симоновскую набережную, набережную Москвы-реки от Филевского парка до территории театра «Мастерская П.Н. Фоменко». Появится искусственное сооружение в русле Москвы-реки с реконструкцией Крутицкой набережной. Будет завершена Карамышевская набережная.

Ранее руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что задачи цифровизации строительной отрасли решаются ежедневно. Власти мегаполиса открыты к использованию новых технологий.