Загрутдинов: в Москве реализуют высокотехнологичные решения в строительстве

Центр компетенций цифровизации строительства в текущем году участвовал в «Технологическом конкурсе» как заказчик. Для поиска новых высокотехнологичных решений центр компетенций с 2021 года ведет сотрудничество с Агентством инноваций, сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что задачи цифровизации строительной отрасли решаются ежедневно. Департамент открыт к новым технологиям и постоянно мониторит рынок инноваций вместе с агентством.

«В конкурсе приняли участие 300 стартапов со всей России. Мы выделили семь перспективных проектов, релевантных для нас. Сейчас прорабатывается механизм возможности использования данных технологий строительными компаниями города. Также мы заинтересованы в решениях для управления строительными проектами и во внедрении цифровых строительных сервисов», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что именно по этой причине департамент всегда ищет новые интересные технологии и продукты для цифровизации в строительной сфере.

Центр компетенций направлял запрос на поиск инновационных сервисов для цифровизации в строительной отрасли, способных решать сразу несколько задач, включая объединение всех участников строительства в единую систему, уменьшение числа ошибок в проектной документации, снижение времени проверки проекта и проведения работ, автоматизации строительных процессов, а также повышение эффективности строительства.

Ряд представленных на технологическом конкурсе проектов ранее апробировал Центр компетенций. Часть из них уже успешно применяют на стройплощадках. Одним из таких проектов стало BRIO MRS — устройство с технологиями смешанной и дополненной реальностей, позволяющее визуализировать цифровые объекты, так называемые BIM-модели, и встраивать их в физическое пространство, исключая пространственные нарушения. При помощи технологии можно в режиме реального времени наблюдать за процессом строительства, делать необходимые корректировки и строить точные прогнозы по окончанию работ. После апробации в 2021 году решение получило положительное заключение об использовании на столичных стройплощадках.

На сегодняшний день департамент гражданского строительства города Москвы ведет проработку внедрения искусственного интеллекта сразу в нескольких областях — в анализе видеопотока с предсказательным анализом, оперативном управлении строительством и закупках.