Москвичка едва не лишилась ноги и жизни из-за ядовитого «камня» на Шри-Ланке

Туристка из Москвы едва не погибла и чуть не потеряла ногу во время отдыха на Шри-Ланке. Она случайно задела ядовитую рыбу-камень. Девушка трижды теряла сознание от сильнейшего болевого шока, сообщает Telegram-канал Mash .

Инцидент произошел во время купания в водах Индийского океана. Почувствовав резкую боль в ноге, россиянка вышла на берег и увидела кровь.

В пляжном кафе, куда она обратилась за первой помощью, очевидцы сначала грешили на укус мурены или укол морского ежа. Буквально через пять минут конечность полностью онемела, из-за чего пострадавшая потеряла способность ходить.

С вечера и до самого утра девушку перевозили между клиниками. В общей сложности медики сделали ей порядка 10 инъекций, включая морфин для купирования невыносимого болевого синдрома.

Местные врачи установили, что рану оставила рыба-камень. Опасный яд успели нейтрализовать до момента, когда он проник к жизненно важным органам. Малейшее промедление могло привести к ампутации конечности или летальному исходу.

Рыба-камень входит в число наиболее опасных обитателей Индийского и Тихого океанов. Хищник искусно маскируется на дне, а спинные шипы содержат железы с высокотоксичным ядом, вызывающим резкий отек, падение давления, сбои в работе сердца и смерть.

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