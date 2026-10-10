iPhone 18 Pro Max за 5 тыс: россияне нашли способ сэкономить на покупке флагмана

Россияне начали маскировать свои смартфоны от Apple предыдущего поколения под свежий флагман iPhone 18 Pro Max всего за 5 тыс. рублей. Сервисные специалисты предлагают полностью преобразить гаджет: заменить корпус, переделать блок камер и нанести фирменный логотип, после чего устройство внешне становится практически неотличимым от последней модели, сообщает Telegram-канал « Москва с огоньком Live ».

На опубликованных кадрах из мастерской автор видео отмечает, что специалист по имени Мага бережет деньги своих клиентов. По его словам, стандартная процедура трейд-ина при переходе с iPhone 17 Pro Max на iPhone 18 Pro Max сейчас требует солидной доплаты примерно в 60 тыс. рублей. В сервисе аналогичный визуальный эффект создают всего за 5 тыс.

В ролике показан весь процесс работы. Оранжевый корпус iPhone 17 Pro Max оклеивают специальным материалом и аккуратно подрезают по контуру, «окрашивая» гаджет в самый новый оттенок — бургунди.

В конце ролика авторы показывают результат. Они признали, что мелкие нюансы оклейки еле заметны вблизи, но в целом смартфон выглядит почти идеально.

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