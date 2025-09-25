В Москве подошли к концу работы по продлению Мосфильмовской улицы

Московские специалисты завершили проект по продлению Мосфильмовской улицы. Положительные изменения коснулись более 300 тыс. человек, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Мосфильмовская улица была продлена от Раменского бульвара до улиц Гайдая и Алексея Баталова. Ее удалось связать с Южной рокадой, на которую теперь можно выехать напрямую.

Благодаря реализации проекта у проспекта Генерала Дорохова появился дублер. Транспортная доступность улучшилась для 300 тыс. жителей районов Раменки и Очаково-Матвеевское.

Всего было возведено и реконструировано 6,4 км дорог. Также в проект входило строительство и обновление подъездов к объектам социальной и инженерной инфраструктуры.

Мосфильмовскую улицу продлили в рамках работ по созданию кинематографического квартала в Раменках. Здесь расположены улицы, которым присвоены имена 11 выдающихся отечественных режиссеров и актеров: Леонида Гайдая, Фаины Раневской, Алексея Баталова и т. д.

Часть обновленной дороги проходит по двум новым мостам через реку Раменку, где в темное время суток будет работать подсветка. В следующем году власти запланировали продление улицы Гайдая. Будет организован выезд с Мосфильмовской улицы на проспект Генерала Дорохова.

Ранее началась сборка пролета путепровода на пересечении МСД и улицы Бакинской. Сооружение возведут в рамках проекта дополнительного участка МСД.

