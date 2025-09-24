Ефимов: началась сборка пролета путепровода на пересечении МСД и улицы Бакинской

На юге столицы стартовала сборка пролета путепровода на пересечении Московского скоростного диаметра (МСД) и ул. Бакинской, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Путепровод возведут в рамках проекта дополнительного участка МСД. Он станет дополнительным маршрутом на южном направлении Московского скоростного диаметра от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД.

«Путепровод протяженностью более 300 м появится в рамках строительства и реконструкции Каспийской улицы на основном ходу МСД на пересечении с улицей Бакинской. Сейчас на строительной площадке идет укрупнительная сборка пролетного строения будущего путепровода. До этого там были смонтированы железобетонные опоры. По окончании подготовительных работ начнется надвижка пролета над путями МЦД-2», — поделился вице-мэр.

На сегодняшний день к работам привлечено порядка 150 специалистов.

«Одновременно на этом участке МСД возводят дополнительно несколько эстакад и прокладывают тоннель под Бакинской улицей, который готов более чем на треть. Срок завершения основных работ приходится на 2026 год», — заявил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Транспортная связка не только повысит эффективность диаметра на юге Москвы, но и улучшит транспортную доступность сразу 5 районов, а также обеспечит автомобилистам комфортный выход на трассу М-4 «Дон».

«Надвижка пролетного строения на опоры будет проведена в предоставленные железнодорожниками РЖД технологические окна. Это один из наиболее ответственных этапов строительства путепровода. У наших специалистов огромный опыт выполнения таких операций», — заявил генеральный директор компании-подрядчика АО «ДиМ» Нацпроектстроя Михаил Григорьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства дополнительного участка МСД.