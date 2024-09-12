В Москве открылся участок дублера Калужского шоссе

Строительство дублера Калужского шоссе — ключевая задача в ближайшие годы. Уже открылся участок от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до Середнево — Марьино — Десна, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Калужское шоссе — это дорога длиной около 23 км. Она пройдет от станции метро «Тютчевская» до Троицка. Открытый участок — третий по счету и самый крупный. Первые два построили в 2021 и 2022 годах.

Здесь возвели четыре искусственных сооружения, выполнили переустройство 115 км инженерных коммуникаций, установили шумозащитные экраны. Теперь транспортное обслуживание улучшится для 320 тысяч жителей районов Филимонковский, Троицк и Коммунарка.

На данный момент дублер Калужского шоссе готов на 60%. До конца года завершится строительство участка от «Тютчевской» до проектируемого проезда № 7502. Общая протяженность оставшихся двух участков составляет 12,2 км. Они находятся на стадии проектировки.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с начала 2024 года в столице построили более 12 км дорог. Он добавил, что всего с 2011 года в мегаполисе построили более 1 370 км дорог.