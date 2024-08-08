Ефимов: более 12 км дорог построили в Москве с начала года

С начала 2024 года в столице построили более 12 км дорог. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он добавил, что всего с 2011 года в мегаполисе построили более 1 370 км дорог. Также было возведено восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход.

«В рамках формирования нового транспортного каркаса уже выполнена масштабная работа. С 2011 года в столице возвели 1372,3 км дорог, в том числе 12,3 км — за семь месяцев 2024-го. Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений — с начала текущего года. Их количество выросло на 65%. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов, один из них был построен в 2024-м», — рассказал Владимир Ефимов.

Он особенно выделил строительство пешеходного моста, связывающего стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными и возведение транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

Кроме того, Ефимов рассказал об открытии путепровода в районе 24–25-го км Ленинградского шоссе. Его возвели на полгода раньше срока. При этом во время работ движение транспорта не было приостановлено.

Ефимов добавил, что до конца текущего года планируют открыть трассу, которая соединит МСД с дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (первый этап); транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе; дублер Калужского шоссе (первый этап) и участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Поляны (первый этап).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году основные строительные работы будут направлены на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед жителями по программе реновации и создание комфортной городской среды.