В Москве открыли путепровод через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково

В столице появился новый путепровод длиной 650 м через пути МЦД-1 у станции Бескудниково. Благодаря сооружению водители больше не будут делать петлю длиной порядка 9 км, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Путепровод связал улицы 800-летия Москвы и Инженерную. Благодаря ему было создано прямое движение от Широкой улицы до Ленинградского шоссе, что снизило нагрузку на прилегающие участки МКАД и МСД.

Кроме того, специалисты восстановили Инженерную улицу. Были возведены новые участки прилегающих улиц, приведена в порядок отстойно-разворотная площадка для транспорта возле станции Бескудниково МЦД-1.

Всего было построено 5,8 км дорог. Также были установлены шумозащитные экраны. В 2025 году подойдет к концу строительство еще 1,2 км дорог, здания конечной станции и трех пешеходных переходов.

С 2011 года в Москве реконструировали или построили 26 путепроводов через ж/д пути. В планах работы еще с семью сооружениями в ближайшие три года.

Ранее началось проектирование эстакады в Новой Москве. Сооружение введут в эксплуатацию в 2027 году.