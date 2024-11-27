Началось проектирование эстакады в Новой Москве

сегодня в 11:58

Стартовало проектирование новой эстакады в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Готовое сооружение введут в эксплуатацию в 2027 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сооружение появится на пересечении дорог М3 „Украина“ — Середнево — Марьино — Десна и Марьино — Саларьево», — написал столичный градоначальник в Telegram-канале.

В планах — обустройство тротуаров, установка нового освещения и ливневых систем, а также благоустройство прилегающей территории.

Эстакада позволит уменьшить интенсивность движения в месте пересечения и сократить время в пути. Проект будет завершен до конца 2025 года, а в эксплуатацию готовое сооружение будет введено в 2027-м.

За последние 12 лет в ТиНАО возвели свыше 400 км дорожных магистралей, включая 6 путепроводов, пересекающих железнодорожные пути, и 40 мостов.