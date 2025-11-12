сегодня в 11:47

В Москве открыли движение на Тверской и Новом Арбате

В Москве возобновили движение транспорта на улицах Тверская и Новый Арбат, ранее оно было временно ограничено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее стало известно о временном перекрытии движения на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной. В данный момент все перекрытия сняты.

Накануне в центре Москвы образовались масштабные пробки. На улицах заметили представителей силовых структур с автоматами и множество сотрудников ГАИ.

В столицу приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Неподалеку от гостиницы The Carlton Moscow на Тверской улице были замечены кортеж, а также сопровождавшие политика мотоциклы. Рабочий визит Токаева продлится двое суток.

