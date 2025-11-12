сегодня в 10:41

На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной перекрыли движение машин

Движение транспорта временно перекрыли на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей призвали быть внимательными. Маршрут поездки стоит продумать заранее, с учетом временных ограничений.

Накануне в центре Москвы образовались масштабные пробки. На улицах заметили представителей силовых структур с автоматами и множество сотрудников ГАИ.

В столицу приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Неподалеку от гостиницы The Carlton Moscow на Тверской улице были замечены кортеж, а также сопровождавшие политика мотоциклы. Рабочий визит Токаева продлится двое суток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.