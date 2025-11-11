сегодня в 17:28

Центр Москвы встал в пробках из-за силовиков с автоматами и множества ГАИ

В центре Москвы образовались масштабные пробки. На улицах заметили представителей силовых структур с автоматами и множество сотрудников ГАИ, сообщает MSK1 .

Примерно час назад в Москву с рабочим визитом приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он мог разместиться в отеле The Carlton Moscow на Тверской улице.

Неподалеку от гостиницы были замечены кортеж, а также сопровождавшие политика мотоциклы. Рабочий визит Токаева продлится двое суток.

11 ноября президент Казахстана встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. У политиков будут неформальная встреча и обед.

