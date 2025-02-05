В Москве открылась выставка НАИС с инфраструктурой гражданской авиации

В ходе выставки NAIS, посвященной инфраструктуре гражданской авиации, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов поделился информацией о предстоящих поставках. По его словам, первые российские самолеты Ту-124 ожидаются уже в этом году, а МС-21 — в следующем, пишет ТАСС .

Согласно его заявлению, программа развития авиационной промышленности России предусматривает начало передачи первых лайнеров Ту-214 заказчикам уже в 2025 году. Министр подтвердил, что количество поставляемых самолетов будет соответствовать ранее утвержденному плану в рамках комплексной программы.

Первый полет модернизированного самолета Ту-214, оснащенного полностью отечественными комплектующими, успешно состоялся в ноябре 2024 года и длился более часа. По информации главы Ростеха Сергея Чемезова, запуск производства МС-21 запланирован на 2026 год, в этом же году начнутся первые поставки этих лайнеров российским авиаперевозчикам согласно заключенным контрактам. В настоящее время, как отметил Алиханов, проводятся сертификационные испытания 7 различных типов воздушных судов.

В первый день выставки NAIS руководители ключевых транспортных ведомств России осматривают экспозицию. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале NAIS.

Делегацию возглавляют федеральные министры: глава Минтранса Роман Старовойт и глава Минпромторга Антон Алиханов. В состав официальной группы также вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, заместитель транспортного министра Владимир Потешкин и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. Высокопоставленные чиновники проводят официальный осмотр представленных на выставке экспонатов.

Ранее сообщалось, что выставка NAIS будет проходить в Москве 5 и 6 февраля. В рамках мероприятия будут представлены передовые технологии в области гражданской авиации.