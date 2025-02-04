Передовые разработки РФ для авиации представят на выставке НАИС в Москве

Москва готовится принять масштабное событие в сфере гражданской авиации, которое пройдет 5 и 6 февраля в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Профессионалы авиационной индустрии получат исключительную возможность лично оценить инновационные достижения российских производителей, сообщает пресс-служба НАИС.

Главная отраслевая выставка и форум по гражданской авиации на территории России становятся ключевой площадкой, где формируются стратегические направления развития отрасли через активный диалог экспертов, обмен профессиональными идеями и демонстрацию современных технологических решений для модернизации аэропортовой инфраструктуры.

В 2024 году, согласно данным Росавиации, наблюдалась положительная динамика в авиационной отрасли — количество перевезенных пассажиров достигло 111,3 млн человек, что на 5% превышает показатели предыдущего периода.

На протяжении 12 лет выставка успешно выполняет роль связующего звена между различными участниками авиационного сектора. В этот альянс входят не только авиапредприятия, но и регулирующие органы, исследовательские институты, а также компании-разработчики и поставщики оборудования.

Мероприятие получает всестороннюю поддержку от ключевых государственных структур транспортной отрасли. Среди них — министерство транспорта РФ, Росавиация, Ространсмодернизация, Ространснадзор и Межгосударственный авиационный комитет, которые принимают активное участие в организации выставки.

Итоги 2024 года

В 2024 году московские воздушные гавани продемонстрировали значительный рост пассажиропотока. Особенно впечатляющие результаты показал главный аэропорт страны — Шереметьево, где количество обслуженных пассажиров выросло на 1/5 по сравнению с предыдущим годом. Совокупный пассажиропоток через Шереметьево, Внуково и Домодедово достиг отметки в 75 млн человек, увеличившись на 5%.

На предстоящей выставке свои инновационные разработки представят компании из разных уголков мира. Участники из России, Беларуси, Китая и Ирана — всего более 140 организаций из 20 российских регионов — продемонстрируют широкий ассортимент современного оборудования: от систем освещения и беспилотников до биометрических технологий и специализированной колесной техники.

Программа мероприятия уделяет особое внимание актуальным вопросам авиационной отрасли. В фокусе обсуждения — модернизация авиаперевозок, проблемы технического обслуживания самолетов и обеспечение безопасности гражданских объектов инфраструктуры.

Чего ожидать

В 2025 году на выставке ключевыми направлениями были определены несколько важных секторов. Основной акцент сделан на оборудовании для обслуживания воздушных судов, технологическом оснащении для работы с пассажирами, а также решениях в области строительства и обновления инфраструктурных объектов. Особое внимание уделено информационным технологиям и беспилотным авиационным системам, включая средства противодействия БПЛА.

Впервые в истории выставки создали специализированный сектор, посвященный беспилотным системам и технологиям борьбы с беспилотниками. На объединенном стенде D700 свои разработки продемонстрируют такие компании, как «Системы Механической Защиты», «ЗГМ», «Урал», «ЮМИРС» и «UAVProf». Кроме того, инновационные решения представят ведущие организации отрасли: «Алмаз-Антей», «Микран», «Московские микроволны», «НЕОСКАН», «Транспорт будущего», «Авангард» и «ЦКБА».

Выставка, будучи уникальным профильным событием национального масштаба, привлекает все больше новых участников — они составляют около 33% всех экспонентов. Подобная динамика ярко демонстрирует не только возрастающую значимость отрасли, но и укрепляет статус выставки как надежной и авторитетной площадки для бизнеса.

Представленные на выставке технологии

Стенд А360

Специализируясь на беспилотных системах, московская компания GetPwr разрабатывает и производит аккумуляторы с литий-ионной и литий-полимерной технологией. В ассортименте производителя представлены различные модели с емкостью от 5600 до 10000 мАч, включая батареи на 6500 и 8000 мАч. Этот российский бренд полностью сфокусирован на создании энергетических решений для беспилотных летательных аппаратов.

Стенд А410

Среди ведущих производителей систем безопасности особое место занимает компания «Инфоматика», базирующаяся в Казани. Специализируясь на разработке интеллектуальных систем контроля, предприятие создает передовые технологические решения для авиационной отрасли. В ассортимент продукции входят современные шлюзовые системы и оборудование для пограничного контроля. Особого внимания заслуживают инновационные смарт-турникеты, обеспечивающие безопасность как в зоне предполетного досмотра, так и при выходе на посадку в воздушное судно.

Стенд С300

На выставочном пространстве московского концерна ВКО «Алмаз — Антей» гости смогут ознакомиться с инновационным комплексом «Синтез-АР3», предназначенным для автоматизации управления воздушным движением. Экспозиция также включает демонстрационные модели радиотехнических систем и метеооборудования.

В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» будут продемонстрированы новейшие отечественные разработки для управления беспилотниками. Эти технологии создаются для замещения импортных аналогов на стратегически важных объектах информационной инфраструктуры.

Среди экспонатов особый интерес представляет усовершенствованная система представления планов полетов через интернет. Посетители получат возможность увидеть ее в действии и оценить вклад в обеспечение безопасности беспилотной авиации. Дополнительную информацию можно получить на сайте.