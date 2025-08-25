сегодня в 11:49

В Москве начинают строить путепровод через МЦД-2 от ул 8 Марта до ул Приорова

Строители приступили к возведению путепровода через ж/д пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Он соединит городские районы Савеловский и Аэропорт с Коптевом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На улице Академика Ильюшина будет построен подземный переход. Через него можно будет попасть к Тимирязевскому парку и ж/д станции МЦД-2 «Гражданская».

Также планируется провести реконструкцию прилегающих дорог и построить новые городские улицы, установить остановочные павильоны, дополнительные светофоры, сделать наземные пешеходные переходы.

Будет проведена реконструкция участка улицы Приорова в районе примыкания к улице Космонавта Волкова. Еще возведут одноуровневую транспортную круговую развязку на пересечении Большого Коптевского и 2-го Амбулаторного проездов.

Все указанные работы помогут улучшить транспортное обслуживание Северного округа мегаполиса, в том числе районов Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Коптево.

У водителей после реализации проекта появятся альтернативные маршруты с выездом на Северо-Западную хорду и Ленинградское шоссе, связка между улицей 8 Марта и улицами Космонавта Волкова, Приорова и СЗХ.