В Москве начали строительство тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

В столице стартовало строительство нового тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро. К его возведению привлекли щит «София», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Речь идет о правом перегонном тоннеле между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха». Его протяженность составит 553 м. Из них щит «София» пройдет 349 м, а оставшимся расстоянием займутся строители. Им предстоит пройти 204 м горным способом.

В общей сложности в возведении Рублево-Архангельской линии заняты 3 тоннелепроходческих комплекса. Помимо «Софии», есть еще два щита. Они прокладывают тоннели между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Участок, который возводит щит «София», соединят с отрезком «Шелепиха» — «Деловой центр».

Ранее стало известно, что станцию «Бульвар Генерала Карбышева» оснастят двумя подземными вестибюлями. Благодаря вводу объекта у местных жителей появится метро в шаговой доступности.