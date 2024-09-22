Десятков: станция метро появится рядом с бульваром Генерала Карбышева

Станцию Рублево-Архангельской линии метро «Бульвар Генерала Карбышева» строят с двумя подземными вестибюлями. Входы на нее сделают в районе Хорошево-Мневники с бульвара Генерала Карбышева и с улицы Маршала Тухачевского, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков.

«Сейчас от места размещения будущей станции до ближайшей действующей станции метро „Народное Ополчение“ Большой кольцевой линии — более 1 км, а до „Октябрьского Поля“ Таганско-Краснопресненской линии около — 2 км», — рассказал Десятков.«Сейчас от места размещения будущей станции до ближайшей действующей станции метро „Народное Ополчение“ Большой кольцевой линии — более 1 км, а до „Октябрьского Поля“ Таганско-Краснопресненской линии около — 2 км», — рассказал Десятков.

Он уточнил, что благодаря вводу объекта в эксплуатацию у местных жителей в шаговой доступности от дома появится станция метро.

Новую станцию строят на пересечении улицы Генерала Глаголева и бульвара Генерала Карбышева на улице Маршала Тухачевского.

На данный момент на площадке ведут разработку котлована демонтажно-щитовой камеры. Глубина камеры составит свыше 16 м. Камера нужная необходима для приема двух тоннелепроходческих механизированных комплексов диаметром 6 м — «Виктория» и «Натали». Они совершат проходку перегонных путей между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Народное Ополчение».

«После выхода и демонтажа щитов в месте соединения перегонных тоннелей и станционного комплекса „Бульвар Генерала Карбышева“ будут устроены основные монолитные конструкции сбойки», — сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Новая ветка метро снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую линии, а также сократит интенсивность автодвижения по Новорижскому и Звенигородскому шоссе, МСД и прилегающим улицам. Благодаря этому на северо-западе Москвы улучшится и экологическая обстановка.