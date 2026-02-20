сегодня в 22:29

В Москве на фоне снегопада задержаны 14 авиарейсов более чем на два часа

В период с 16:00 до 20:00 по московскому времени столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обработали дополнительно 245 воздушных судов (99 отправлений и 146 прибытий) в условиях непрекращающегося снегопада в регионе. Однако 14 рейсов все равно задержаны на более чем два часа, об этом сообщили в Росавиации .

Воздушные гавани продолжают функционировать: начиная с утра 20 февраля обслужено 983 рейса, из которых 520 — вылетающие и 463 — прибывающие.

Одно воздушное судно по решению командира экипажа было направлено на запасной аэродром. Число отмененных рейсов достигло 22, включая четыре, принадлежащих иностранным авиакомпаниям.

На 20:00 мск зафиксирована задержка вылета более чем на два часа у 14 воздушных судов.

В Росавиации отметили, что при возникновении задержек авиаперевозчики обязаны предоставлять пассажирам сервис в соответствии с Федеральными авиационными правилами ФАП-82. Эти нормы, среди прочего, устанавливают порядок обеспечения напитками и горячим питанием, а также размещения в гостинице — детали приведены в наших карточках.

Для получения текущих данных о движении рейсов пассажиры могут обратиться к онлайн-табло аэропортов.

Обеспечение работы воздушного транспорта в Московском регионе остается на особом контроле специалистов Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта и Ространснадзора.

Ранее 19 февраля в московских аэропортах с 22:00 до 0:00 мск из-за снегопада отменили 2 рейса.

