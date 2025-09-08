В Москве место аварии огородили новеньким монитором

В Москве место аварии на Третьем транспортном кольце (ТТК) огородили коробкой от монитора. Кадры с места аварии опубликовало издание «МК: срочные новости» .

Ролик, на котором запечатлен «один из самых дорогих» способов оградить место аварии, снял водитель-очевидец. Пока неизвестно, была ли коробка пуста или в ней действительно находился монитор.

«Монитор, н****! Ха-ха-ха-ха!» — говорит мужчина.

Подробности аварии уточняются.

По данным столичного Департамента транспорта, на ТТК в районе съезда со Звенигородской эстакады произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП движение затруднено. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.