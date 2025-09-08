Движение затруднено: грузовик столкнулся с легковушкой в Москве

сегодня в 16:52

У съезда со Звенигородской эстакады затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

На внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Движение в районе ДТП затруднено, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобили столкнулись в районе съезда со Звенигородской эстакады. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб.

«Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — посоветовали в департаменте.

Информации о наличии пострадавших в результате ДТП пока не поступало. Прочие обстоятельства автоаварии выясняются.