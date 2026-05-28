В Люберцах строят крупнейший детский сад Подмосковья

Детский сад на 560 мест продолжают строить в жилом комплексе «1-й Лермонтовский» в городском округе Люберцы. Объект возводят по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Семья», завершить работы планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь здания превысит 8 тыс. квадратных метров. В детском саду откроют 23 группы, в том числе три ясельные. Также предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок.

«В большом жилом микрорайоне высокий запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом. Сейчас подрядчик завершает прокладку инженерных сетей, монтаж фасада и витражей, ведет внутренние отделочные работы», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

На прилегающей территории установят игровые комплексы и теневые навесы, обустроят зоны отдыха. Проект также предусматривает комплексное благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.