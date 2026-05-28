В трех округах Подмосковья оштрафовали за незаконный сброс отходов

Нарушителей, пытавшихся сбросить отходы в Чехове, Домодедове и Ленинском округе, привлекли к административной ответственности. Протоколы в министерство поступили из органов внутренних дел, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии Московской области вынесло постановления о назначении штрафов за незаконный сброс отходов на территории трех южных округов региона. Нарушения зафиксированы в Чехове, Домодедове и Ленинском округе.

«Водители автомобилей были задержаны при попытке сброса отходов в чеховском микрорайоне Венюково. Аналогичные нарушения пресечены в Домодедове и Ленинском округе, причем в последнем случае нарушитель пытался незаконно сбросить отходы в водоохранной зоне Спасского пруда, расположенного на русле реки Битца», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам рассмотрения протоколов все нарушители оштрафованы. Ранее в Ленинском округе во время совместного рейда с участием сотрудников минэкологии, минчистоты, главного управления региональной безопасности Московской области и полиции задержали шестерых водителей, незаконно перевозивших строительный мусор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.