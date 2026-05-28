В Подмосковье 30 мая пройдет бесплатный онкоскрининг

День открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет в Подмосковье 30 мая с 09:00 до 14:00. Жители старше 18 лет смогут бесплатно пройти обследования для раннего выявления онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе акции можно будет получить консультацию врача-онколога, пройти диагностику новообразований кожи и скрининг для оценки рисков развития злокачественных заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

Для женщин предусмотрены цитологическое исследование, маммография или УЗИ молочных желез в зависимости от возраста. Мужчины смогут сдать ПСА-тест для оценки вероятности рака предстательной железы.

«Своевременная диагностика позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда лечение требует меньше времени и дает наибольший эффект, а значит, существенно повышает шансы на выздоровление. В Подмосковье регулярно проводятся такие профилактические мероприятия, и с начала года ими воспользовались более 2,9 тыс. жителей региона. Очередная акция состоится в эти выходные», — сказал Максим Забелин.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона отметил, что для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований при наличии. Адреса и контактные телефоны центров размещены на официальном портале онкологической службы Московской области: https://onco.zdrav.mosreg.ru/news/pochemu_vazhno_proiti_dispanserizatsiyu_v_tsentre_ambulatorn.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.