Школьники Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса

Школьники из Домодедова и Долгопрудного заняли призовые места на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского. Итоги ежегодного мероприятия, включенного в перечень олимпиад Министерства просвещения РФ, подвели в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В число призеров престижного конкурса, приравненного к федеральной олимпиаде, вошли представители Подмосковья. Учащиеся из Домодедова и Долгопрудного стали победителями в номинациях «Юные исследователи» и «Палеонтология, минералогия и петрография».

«Мы рады были узнать, что в число призеров этого престижного конкурса, приравненного к федеральной олимпиаде, оказались московские школьники из Домодедова и Долгопрудного. Ведь цель конкурса — не просто выявить способности детей к естественным наукам и экологии, но и формирование экологически ответственного мировоззрения», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что число школьников и студентов из региона, участвующих в экологических олимпиадах, конкурсах и волонтерских акциях, ежегодно растет.

Всего призерами конкурса стали более ста учащихся из России и других стран. Конкурс носит имя выдающегося исследователя Б. В. Всесвятского, который в 1930-е годы возглавлял районную биологическую станцию юных любителей природы, впоследствии преобразованную в Центральную биологическую станцию юных натуралистов имени К. А. Тимирязева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.