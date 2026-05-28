Специалисты Подмосковья восстановят 31 квартиру в Мариуполе

Специалисты Подмосковья продолжают восстановление девятиэтажного дома на улице Олимпийской в Мариуполе. В рамках программы обновят 31 квартиру и полностью заменят инженерные системы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В панельном многоквартирном доме на улице Олимпийской продолжаются масштабные ремонтно-восстановительные работы. Проект предусматривает комплексное обновление 31 квартиры. Здание, ранее нуждавшееся в ремонте, приводят в нормативное состояние.

Специалисты уже приступили к капитальному ремонту инженерных систем. В доме полностью меняют сети холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения. После завершения монтажа коммуникаций рабочие выполнят черновую отделку — штукатурку и шпаклевку, затем проведут чистовую отделку стен, потолков и полов. Ход работ ежедневно контролируют сотрудники управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

«Работа стройконтроля — это настоящий героизм, смелость, самоотверженность, а аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.