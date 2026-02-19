В Москве к вечеру четверга дорожные пробки уменьшились до 7 баллов

По информации столичного Центра организации дорожного движения, загруженность дорог в столице начала снижаться и достигла 7 баллов. Автомобилисты передвигаются со средней скоростью около 26 километров в час, сообщает московский Дептранс .

Наиболее плотный трафик наблюдается в центре Москвы и на Московской кольцевой автодороге. Также затруднено движение на Знаменке, внешней стороне МКАД возле Ленинского проспекта и на шоссе Энтузиастов при выезде за пределы города в районе кольцевой дороги.

Водителям рекомендуют заранее продумывать свой путь и объезжать затрудненные участки альтернативными маршрутами.

Ранее сообщалось, что на фоне мощного снегопада московские дороги сковали девятибалльные пробки из десяти возможных. Обильные осадки, которые обрушились на Москву, в город и область принес циклон «Валли».

