Москву сковали 9-балльные пробки вечером в четверг

сегодня в 19:21

Вечером в четверг пробки в Москве вновь достигли 9 баллов из 10 возможных, следует из данных на сайте «Яндекс Карты» .

В центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях возникли пробки. Средняя скорость движения в городе составляет 23 км/ч.

Сильные заторы возникли на внешней стороне ТТК в районе Бережковской набережной в обоих направлениях, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Ярославском шоссе по направлению в область.

В центре Москвы движение затруднено на Кремлевской набережной, на Тверской улице, а также на улице Валовой.

В столичном Дептрансе водителям посоветовали учитывать при построении маршрутов, что привычные пути могут быть закрыты, а объездные — загружены. Им советуют выезжать на личных авто только после 20:30.

19 февраля Москву накрыл циклон «Валли», который принес сильные снегопады. Из-за непогоды на дорогах на протяжении практически всего дня сильные пробки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.