Москвичам рекомендовали не выезжать на дороги до 20:30 из-за огромных пробок

На дорогах Москвы ситуация с утра ухудшилась — в мегаполисе пробки достигли отметки девять баллов. Водители едут со средней скоростью 24 километра в час, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям порекомендовали не выезжать на дороги на личных автомобилях до 20:30. В противном случае добираться до места назначения предстоит в 2-4 раза дольше.

Интенсивное движение зафиксировали в центре Москвы. Также пробки на МКАД, Садовом кольце, ТТК и магистралях рядом с Московской кольцевой автодорогой по направлению в область — на Ярославском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Днем 19 февраля сообщалось, что в Москве пробки достигли отметки 8 баллов из-за сильного снегопада. Заторы заметили на Садовом кольце, ТТК, юге и западе МКАД.

