В Минтрансе отказались от идеи штрафов за перекусы во время вождения

Минтранс РФ не будет запрещать водителям использовать гаджеты, перекусывать, пить кофе и курить электронные сигареты за рулем. От идеи вводить соответствующие штрафы отказались на фоне возмущения россиян и технических сложностей, сообщает Mash .

Поправки в пункт 2.7 ПДД предполагают, что руки водителя должны быть полностью свободны во время движения авто. Так, например, устанавливался запрет на использование телефона за рулем. Также планировалось фиксировать другие объекты в руках водителя.

Однако у камер нет технической возможности отличать телефон в руке от еды, например, гамбургера. Из-за этого владельцам авто могли приходить ошибочные штрафы. Данный факт обеспокоил многих автолюбителей.

В итоге в Минтрансе не утвердили изменения в ПДД с 1 марта 2025 года. На данный момент камеры умеют фиксировать только приложенный к уху телефон — за это водителям предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. Однако над проектом новых поправок продолжат работу.