Российских водителей могут начать штрафовать за шаурму и кофе за рулем

Mash: в России водителей могут начать штрафовать за перекусы за рулем

В России водителей могут начать штрафовать за электронные сигареты, кофе, энергетики, шаурму и другие перекусы за рулем. Камера может посчитать предметы в руках небезопасной помехой, сообщает Mash .

Согласно новым поправкам в пункт 2.7 ПДД, при движении автомобиля руки водителя должны быть полностью свободны, поэтому в скором будущем камеры начнут фиксировать объекты и предметы в руках граждан за рулем. На сегодняшний день водителям запрещено пользоваться телефоном за рулем.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, нарушением будут считаться все предметы в руках, которые камеры расценит как помеху вождению автомобиля.

На сегодняшний день проект уже прошел согласование и ожидает подписания. За нарушение водителям будет грозить штраф.

Ранее стало известно, что в текущем году цены на бензин в России могут взлететь на 20%. При этом РФ останется государством, в котором бензин один из самых дешевых в мире.