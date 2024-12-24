Цены на бензин могут взлететь в России на 20% в 2025 году

Бензин подорожает в России в следующем году. Цена на него поднимется на 10–20%, что превышает уровень официальной инфляции, сообщает URA.RU со ссылкой на экономиста Александра Разуваева.

Аналитик отметил, что цены взлетят из-за решения «Транснефти» увеличить тарифы. Оно, в свою очередь, было принято после повышения налогов для компании.

Несмотря на будущее подорожание, РФ останется государством, в котором бензин один из самых дешевых в мире. При этом, как отметил Разуваев, нефтяные компании получают минимальную прибыль от продажи топлива из-за тарифов «Транснефти».

В среднем бензин в России подорожал на 0,37% за последнее время. Дизельное топливо увеличилось в цене на 0,4%.

Ранее автоэкспертам стали запрещать комментировать цены на бензин в РФ. В ФАС решили, что такие разговоры могут нарушить закон о конкуренции и взвинтить цены на топливо.