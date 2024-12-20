Топливное табу: автоэкспертам стали запрещать комментировать цены на бензин в РФ

В Федеральной антимонопольной службе решили, что высказывания автоэкспертов на тему стоимости бензина в России могут нарушить закон о конкуренции и взвинтить цены на топливо, сообщает Mash .

Как решили в ведомстве, прогнозы по цене на топливо в 2025 году способны повлиять на его реальную стоимость. В связи с этим ФАС намерена пресекать подобные разговоры в публичной среде.

Несколько автоэкспертов уже получили предупреждения от антимонопольной службы, среди них — президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он прокомментировал случившееся, назвав требования ФАС необоснованными.

«10 лет назад литр бензина в России можно было купить за 32 рубля. С того момента цена практически удвоилась, хотя оценок в тот период я не давал. По итогам 2024 года Росстат ожидает инфляцию в 10,1–10,3%. Так что претензии ФАС ко мне, мягко говоря, необоснованны», — заявил Шапарин.

Ранее стало известно, что с начала декабря нефтяные компании из РФ ничего не отправили на экспорт, несмотря на снятие ограничений. Политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров пояснил, что власти страны не заинтересованы в увеличении экспорта нефтепродуктов, а на рынке нет избытка бензина для продажи за рубеж.