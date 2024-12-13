Стало известно, почему после разрешения экспорта бензина из РФ не было поставок

Сейчас российские власти не заинтересованы в наращивании экспорта нефтепродуктов. Кроме того, на рынке нет избытка бензина для продажи за границу. Об этом РИАМО сообщил политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее Bloomberg сообщил, что с начала декабря российские нефтяные компании ничего не отправили на экспорт, несмотря на то, что с начала месяца правительство РФ разрешило отправлять топливо на экспорт. Более того, нефтяные компании уменьшили поставки дизельного топлива.

«Давайте начнем с комментария о рынке нефтепродуктов и ответим на вопрос, почему с 1 декабря, несмотря на разрешение правительства, не ушло ни одной партии нефтепродуктов сверх того, что было законтрактовано ранее? Причем речь идет не только о бензине, но в первую очередь о дизельном топливе. На мой взгляд, здесь действуют как объективные, так и субъективные факторы», — сказал Сипров.

Он добавил, что к объективным факторам относится то, что сейчас власти не заинтересованы в наращивании экспорта нефтепродуктов. Дело в том, что нефтегазовые доходы России по итогам 11 месяцев текущего года вернулись на уровень 2022 г. Если в прошлом году эта важная статья российского бюджета серьезно просела, то в этом году удалось благополучно наверстать упущенное.

«С другой стороны, продажа нефтепродуктов на экспорт зависит от двух факторов: ситуации на внутреннем рынке и состояния нефтепереработки. Наша нефтеперерабатывающая отрасль сейчас переживает непростые времена. Во-первых, из-за перекосов в кредитно-денежной политике внутри страны возможности для кредитования предприятий сильно ограничены. Во-вторых, многим НПЗ пришлось тратить значительные средства на восстановление мощностей, поврежденных в результате атак украинских беспилотников весной этого года», — рассказал политолог.

Сипров уточнил, что к этому плюсуются регулярные сезонные профилактические работы, на которые предприятия периодически закрываются, чтобы поддерживать производственные мощности на должном уровне и обеспечивать выпуск нефтепродуктов в надлежащем качестве: перестраивать технологические процессы в зависимости от торговой конъюнктуры невозможно — отрасль так не работает.

Ситуация на внутреннем рынке

«Теперь о внутреннем рынке. Во-первых, впереди посевная кампания, и спрос на дизельное топливо со стороны аграриев традиционно вырастет. Производители и продавцы с большей охотой и выгодой реализуют топливо внутри страны. Во-вторых, сейчас в России растут цены на бензин, и если можно получить соответствующие доходы на внутреннем рынке, то смысла продавать избытки бензина за границу нет», — отметил эксперт.

Он заключил, что поэтому ситуация сложилась так, что правительство открыло с 1 декабря возможность экспорта российских нефтепродуктов, но избытков для продажи на внешние рынки у производителей просто не оказалось.