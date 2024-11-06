В Махачкале сняли ограничения на работу аэропорта

В аэропорту Махачкалы в 12:30 по московскому времени сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Во время действия ограничений, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, три воздушных судна, летевшие в Махачкалу, «ушли» на запасные аэродромы.

Кореняко добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов, так как это является приоритетом.

Ранее в аэропорту Махачкалы ввели план «ковер». Временные ограничения вводились из-за угрозы удара БПЛА.