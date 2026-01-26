В Люберцах начали остекление павильонов подземного перехода на улице Красной

В Люберцах продолжается строительство двух подземных пешеходных переходов на пересечении Октябрьского проспекта с улицами Красной и Смирновской. На переходе у улицы Красной завершено 96% работ, строители приступили к остеклению павильонов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах возводят два подземных пешеходных перехода — на пересечении с улицей Красной и с улицей Смирновской.

Переход у улицы Красной готов на 96%. В настоящее время строители занимаются остеклением павильонов и монтажом кровли входных групп. Для пешеходов уже открыты две из четырех секций перехода. После завершения остекления движение перераспределят, чтобы завершить работы на оставшихся секциях. Полное открытие перехода запланировано на конец января.

На втором объекте, у улицы Смирновской, ведутся работы по устройству оснований и подготовке конструкций для монтажа входных групп. Открытие рабочего движения здесь намечено на конец апреля 2026 года.

Оба новых подземных перехода будут оснащены четырьмя закрытыми лестничными сходами, что обеспечит жителям удобный доступ на обе стороны Октябрьского проспекта, а также на улицы Красную и Смирновскую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.