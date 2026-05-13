В Ленинском округе Подмосковья реконструируют Каширское шоссе

В Ленинском городском округе продолжается реализация крупного транспортного проекта — реконструкции Каширского шоссе. Основные работы развернуты на третьем и четвертом этапах.

«Наиболее высокая динамика сейчас — в районе проектируемого проезда № 5208, где строительная готовность подземного перехода достигла уже 50%. Все этапы реконструкции идут строго по графику. Важно, что модернизация затрагивает ключевые дорожные узлы, что в итоге значительно разгрузит транспортную ситуацию в округе», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На объекте полностью завершена разработка котлована, специалисты приступили к бетонированию фундаментов лестниц и пандусов. Ежедневно здесь работают более 100 рабочих и около 20 инженерно-технических специалистов.

Параллельно строительство ведется и на других участках. На втором подземном переходе продолжается бетонирование конструкций, а в районе Белокаменного шоссе началось возведение третьего пешеходного объекта. Кроме того, на эстакаде на пересечении с Белокаменным шоссе выполняют армирование межбалочных швов, а на первой разворотной эстакаде идет сборка металлоконструкций пролетных строений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.