В Королеве начали строить фундаменты перехода у Подлипок-Дачных

Строители приступили к устройству фундаментов трех опор надземного пешеходного перехода у станции Подлипки-Дачные в Королеве. Завершить работы планируется во втором квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках проекта также ведется устройство буронабивных свай, после чего начнется монтаж ростверка. Новый переход свяжет районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный — от улицы Коминтерна до улицы Грабина. Он обеспечит безопасное передвижение через железнодорожные пути Ярославского направления МЖД и улучшит доступ к социальным объектам.

«Параллельно на объекте ведутся работы по устройству буронабивных свай. После этого строители приступят к устройству ростверка. Это долгожданный проект для более чем 100 тысяч жителей ближайших районов. Сооружение будет состоять из пролетного строения, двух башен-сходов и дополнительного прямого схода на платформу станции Подлипки-Дачные. У выходов обустроят пешеходную зону», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Протяженность перехода составит 83 метра, из них 61 метр — длина пролетного строения. Ширина лестничных сходов достигнет около 9 метров, что позволит обеспечить пропускную способность до 8 тысяч человек в час. На объекте установят три лифта для маломобильных граждан, противогололедное покрытие, антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурную подсветку.

Сооружение повысит безопасность движения поездов и обеспечит пешеходную связанность жилых кварталов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.