В Кемерове вместо тротуаров появились ямы

Житель Кемерова заметил, что людям тяжело преодолевать участок улицы на пересечении Шорникова и Гагарина. В надежде на реакцию городских властей мужчина разместил свое обращение вместе с фотодоказательствами на портале «Кузбасс Онлайн», сообщает «Сiбдепо» .

«Проблема в пешеходной дорожке. Дети, мамочки с колясками да и вообще люди подвергаются опасности. Проблема эта уже полгода. А после дождя вообще коллапс» — написал местный житель.

На приложенных к обращению фото видно, что тротуара на этом участке и вовсе нет, а в некоторых местах находятся разрытые ямы. Пешеходы вынуждены обходить преграду по обочине проезжей части. Кемеровчанин считает, что это небезопасно и особенно тяжело для молодых мам с колясками.

Администратор портала пообещал ответить на обращение в течение пары дней.

Между тем в поселке Боровом Кемеровской области завершилось обновление главного сквера.