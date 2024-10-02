В Боровом Кемеровской области обновили главный сквер

сегодня в 10:47

В поселке Боровом завершилось обновление главного сквера, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации Кемерова.

«В сквере у ДК полностью заменили асфальтное покрытие, смонтировали бордюрный камень и желоба для водоотведения, установили игровую, детскую спортивную площадку и воркаут-зону — все с безопасным резиновым покрытием», — говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, в сквере обновили освещение, установили удобные скамейки и урны. Специалисты также высадили молодые деревья и кустарники, что придаст месту дополнительную зелень и комфорт.

Обновленный сквер теперь станет замечательным местом для отдыха и активного времяпрепровождения жителей поселка.

Ранее в Подмосковье специалисты коммунальных служб обновили порядка 500 фасадов многоквартирных домов.