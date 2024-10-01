Порядка 500 фасадов жилых домов привели в порядок в Подмосковье

При содействии инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с июля по сентябрь в регионе специалистами коммунальных служб было обновлено порядка 500 фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В число работ входит — восстановление окрасочного слоя стен, а также облицовки цоколя домов. Рабочие устранили не только косметические, но и функциональные дефекты цоколя и отмостки, была проведена замена облицовочных материалов, а также грунтование фасадных поверхностей.

Все ремонтные мероприятия проведены по заявкам жителей Московской области.

По вопросам текущего ремонта фасадов многоквартирных домов в регионе жители могут обращаться в свои управляющие компании, а также в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.