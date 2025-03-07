В «Яндекс Go» рассказали, когда лучше ездить на такси 7 и 8 марта

Сервис «Яндекс Go» поделился с пользователями, в какое время 7 и 8 марта можно будет выгоднее всего совершить поездки на такси, сообщает РИА Новости .

Согласно опубликованным данным, оптимальное время поездок на такси 7 марта — с 9:00 до 15:00, а 8 марта, в Международный женский день, — с 7:00 до 17:00.

При этом в оба этих дня пик спроса придется на вечернее время.

Городские парковки в столице 8 Марта будут работать бесплатно.