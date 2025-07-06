Федор Смолов лично извинился за драку в «Кофемании»

В конце мая футболист Федор Смолов устроил драку в московском кафе «Кофемания». Он признал, что вел себя недопустимо, и извинился перед всеми за случившееся, а также отметил, что сразу пытался компенсировать физический и материальный ущерб потерпевшему, пишет Mash .

Информация о драке Смолова с двумя мужчинами появилась 5 июля. Столичная полиция решила не открывать уголовное дело из-за ограниченного времени для сбора документов и выяснения всех обстоятельств происшествия. Сам футболист сказал, что прежде всего хочет попросить прощения у людей, которые стали свидетелями его неприемлемого поведения в то утро.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелями моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем», — заявил Смолов.

По словам футболиста, урегулировать конфликт мирным путем оказалась невозможно, поскольку появились незнакомые ему люди, которых нет на видеозаписи. Эти неизвестные начали угрожать, шантажировать его и требовать денег, предлагая сомнительные схемы, противоречащие российскому законодательству.

Смолов подчеркнул, что с самого начала стремился найти общий язык с пострадавшим и действовать строго в рамках законодательства. Поэтому решил обратиться в полицию с письменным заявлением.

Он поблагодарил всех поклонников за поддержку, а также выразил признательность супруге Карине, которая, несмотря ни на что, осталась рядом и поддерживает его. Смолов также отметил, что полностью берёт на себя ответственность за случившееся и просит не связывать это происшествие с Кариной.

Ранее супруга Смолова, Карина Истомина, в Сети прокомментировала драку, которую, по ее словам, футболист пытался исправить.