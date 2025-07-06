В Москве парень добился закрытия двух кальянных, где парней разводили на деньги

Молодой человек из Москвы помог закрыть в городе сразу две кальянные, где мужчин-посетителей на деньги разводили красивые девушки. На данный момент горожанин вместе с 15 другими пострадавшими готовит обращение в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составляет несколько сотен тысяч рублей, сообщает SHOT .

По словам 25-летнего Владислава, он сам стал жертвой мошенничества в мае 2025 года в районе Царицыно. Схема была простой: девушка пригласила его в кальянную, заказала немного еды и напитков, а в конце им предъявили огромный счет. После этого случая, который закончился визитом в полицию, Владислав добился закрытия этого заведения благодаря своей настойчивости.

По словам мужчины, после закрытия заведения многие работники перешли работать в другое место в районе Митино. В конце июня молодой человек снова встретил привлекательную девушку, но на этот раз был готов к тому, что она захочет его обмануть. Он записал всю схему обмана на видео и обратился в правоохранительные органы.

Спустя несколько дней во время проверки полицейские задержали девушек-мошенниц и закрыли заведение. По словам молодого человека, в заведении в этот момент было очень грязно, а посетителям, которых обманывали, подавали одну и ту же еду в течение дня, включая салат «Цезарь» с несвежей курицей и увядшей зеленью.

Теперь Владислав вместе с еще 15-ю парнями готовит коллективное обращение в правоохранительные органы. При этом бывшие работники закрытых кальянных начали угрожать Владиславу. Они обещают избить его, поджечь квартиру, где тот живет.