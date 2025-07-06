Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США

Американский предприниматель Илон Маск официально зарегистрировал заявку на создание собственной «Партии Америки», а также выдвинул себя в качестве кандидата на выборы в нижнюю палату конгресса США, пишет РИА Новости .

Маск хочет зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы в нижнюю палату американского конгресса от штата Техас. В момент, когда предприниматель анонсировал желание создать собственную политическую партию, о намерении участвовать в выборах в нижнюю палату конгресса он ничего не сообщал.

В реестре американского избиркома появились соответствующие заявки. Однако властям США еще предстоит их проверить на подлинность.

Ранее Маск в соцсетях сообщил о предстоящем создании «Партии Америки». Этот шаг станет очередным поворотом в биографии Маска, который в последние годы активно вовлекается в глобальную политическую повестку своей страны.